الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. مفاجئة غير متوقع في أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 في الاسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024 هبوطا داخل بورصة الدواجن بنحو 2 جنيها للكيلو، حيث سجل كيلو اللحم الأبيض سعر 67 جنيه في السوق وتنفيذ للمستهلك 66 جنيها، بينما استقر سعر كيلو اللحم الساسو عند 71 جنيها للسوق على أن يباع للمستهلك بسعر 71 جنيه، وذلك بناء على ما جاء في بيان رئيس شعبة الدواجن في مصر.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

أعلنت الجهات المختصة ببورصة الدواجن انخفاض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 19 يناير 2024، ففي الآونة الأخيرة ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء والبلدى في مصر بشكل كبير، وذلك نتيجة زيادة أسعار الأعلاف والأدوية بسبب قلة توافرهما في السوق وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

فلقد بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 67 جنيه، كما استقر سعر كيلو الفراخ الساسو أو الحمراء عند 71 جنيه، وعلى الرغم من سعر الفراخ هبط قليلا إلا أن التجار مازالوا يعانون من الخسارة بسبب تكلفة الكتكوت عليهم.

سعر الفراخ البلدي اليوم

خلال التعاملات اليومية سجل سعر الفراخ البلدي في المزارع سعر 100 جنيه على أن يصل إلى المستهلك بثمن 122 للكيلو الواحد، وفيما يلي أسعار البيض والكتاكيت كالتالي: