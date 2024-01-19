HERE.. رابط الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 شهر يناير
ازداد البحث فى الفترة الأخيرة عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024، حيث قامت وزارة المالية فى دولة العراق بالإعلان عن موعد صرف الرواتب، وأيضا قامت بتأكيد الزيادة على رواتب المتقاعدين، وتستمر الحكومة العراقية في تحسين الحياة وتوفير دعم مالي للمواطنين ومساعده الأسر الفقيرة، ولهذا سوف نعرض لكم رابط الاستعلام عن موعد الصرف لشهر يناير، والشروط الخاصة بالتقديم على راتب التقاعد.
رابط الاستعلام عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024
بدأ الأشخاص في دولة العراق بالبحث الكثير عن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين، وذلك خاصة بعد إعلان مجلس الوزراء في العراق عن الإجازات الرسمية، وسوف يتم صرف الرواتب الخاصة للمتعاقدين في العراق، سوف يكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ولهذا هناك خطوات يجب الالتزام بها من أجل الاستعلام راتب التقاعد.
- أولا ستقوم بالدخول على الموقع الخاص بوزارة المالية العراقية.
- بعد ذلك يجب كتابة وتسجيل البيانات المطلوبة منك، وذلك مثل رقم الهوية واسم المستخدم الخاص بك.
- ثم تقوم بالدخول على “الخدمات الرئيسية”، وبعد ذلك تختار كلمة”التقاعد”.
- وبعد ذلك تختار الخدمة الخاصة برواتب التقاعد.
- ستقوم بعد ذلك بتسجيل كل المعلومات بشكل صحيح في الأماكن المخصصة.
- وأخيرا سوف تنقر على “الاستعلام”.
الشروط والأوراق اللازمة للتقديم على رواتب التقاعد في العراق
يوجد شروط معينه أعلنت عنها الحكومة العراقية يجب الالتزام بها من قبل الجميع، وأيضا هناك أوراق مهمة يجب توافرها من أجل قبول طلبك، واليكم هذه الشروط والأوراق المطلوبة.
- حددت الوزارة عمر معين من أجل التقديم، ولذلك يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 60 عام.
- ويجب على المتقدم أن يكون لديه حساب بنكي في العراق.
- يجب أيضا على المتقدم الراغب في الحصول على الراتب أن يكون أتم عمله في مجاله الخاص به لمده عشرين عام.
- يجب إرفاق السجل الخاص بعائلة المتقدم.
- ويجب إرفاق بطاقة الهوية الخاصة بالمتقدم على الطلب.
- ويجب أيضا إرفاق شهاده الميلاد وعقد الزواج الخاص بك.
- بعد عرض كل الشروط اللازمة والأوراق والمستندات المطلوبة من أجل التقديم، يجب على كل من يرغب في التقديم أن يلتزم بها من أجل تعزيز قبوله، وأيضا من أجل الحصول على راتب التقاعد.