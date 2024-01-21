طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين 2024

ازداد البحث مؤخرًا عبر محركات البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أونلاين، وذلك لأن فاتورة التليفون الأرضي تسدد كل 3 أشهر أي أنها تسدد في شهر يناير، شهر أبريل، شهر يوليو وشهر أكتوبر من كل عام، فلذلك تساءل الناس، وقد وفرت شركة المصرية للاتصالات عدة طرق للتعرف على الفاتورة منها التعرف أونلاين وذلك توفيرًا للوقت والجهد حيث أنه لا حاجة للذهاب إلى أي من فروع الشركة لمعرفة الفاتورة أو سدادها، ولمعرفة تلك الطريقة سنتحدث عنها بالتفصيل في هذا المقال.

طريقة الاستعلام عن التليفون الأرضي أونلاين

عملت شركة المصرية للاتصالات على توفير طريقة سهلة للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً الذهاب إلى موقع شركة المصرية للاتصالات.

ثم اختر دفع فاتورة التليفون الأرضي.

ثم كتابة كود المحافظة، ومن ثم كتابة رقم التليفون الأرضي الذي ترغب في الاستعلام عنه.

وبعدها الضغط على اظهر الفواتير، وبذلك ستظهر الفاتورة التي يجب سدادها.

دفع فاتورة التليفون الأرضي أونلاين

يمكن بكل سهولة سداد فاتورة التليفون الأرضي إلكترونيًا من خلال موقع شركة الاتصالات وعن طريق الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع الشركة المصرية للاتصالات.

ومن ثم كتابة كود المحافظة، ورقم التليفون.

ثم الضغط على أيقونة السداد الإلكتروني.

ومن ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة بالنسبة لك، وكتابة بيانات بطاقة الدفع.

وفي النهاية الضغط على أيقونة سدد، وبهذا تدفع الفاتورة.

الطرق التي يمكن من خلالها دفع الفاتورة

أوضحت شركة المصرية للاتصالات أنه يمكن دفع الفاتورة عن طريق أكثر من منفذ إلكتروني، ومن بينهم: