موعد الزيادة الجديدة للموظفين ومتى صرف رواتب شهر يناير 2024

أغلب ما يبحث عنه جميع الموظفين العموميين وموظفي القطاع العام في الجمهورية هو موعد صرف رواتب شهر يناير لهذا العام وخاصة بعد أن أعلنت وزارة المالية عن صرفها للمرتبات هذا الشهر مبكرًا عدة أيام عن موعد الصرف الرسمي، وذلك مع الاستمرار بصرف علاوة غلاء المعيشة المقررة لهم، لكن بدء عدد كبير في التساؤل عن الزيادة الجديدة، وما هو موعد صرف الزيادة الجديدة للموظفين وموعد صرف مرتبات شهر يناير 2024، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم بالتفصيل في السطور التالية.

موعد الزيادة الجديدة للموظفين

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مجدي البدوي أنه من المتوقع أن يتم صرف زيادة المرتبات والمعاشات في الموازنة العامة الجديدة للدولة اعتبارًا من شهر يوليو المقبل في العام الجاري ٢٠٢٤، وذلك وفقًا لنص المادة 35 من قانون التأمينات والمعاشات التي تنص على زيادة سنوية لا تتجاوز 15% يوم 30 يونيو من عام، وذلك مالم يتم تبكير موعد الصرف، علمًا أنه لا يوجد أخبار عن أي زيادة أخرى في المرتبات حتى الآن.

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2024

ثارت تساؤلات كثيرة حول الموعد النهائي لصرف رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة خلال شهر يناير الجاري، خاصة بعد انتشار خبر عن إعلان وزارة المالية لتبكير الموعد المحدد للصرف هذا الشهر، لذلك يجدر بنا التوضيح أن وزارة المالية المصرية أعلنت عن بداية صرف المرتبات مبكرًا عدة أيام هذا الشهر، وذلك على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 21 يناير الجاري، على أن يستمر الصرف مدة 5 أيام، وينتهي يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، وذلك مع الاستمرار بصرف علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة للموظفين العاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به. وذلك حتى يتسنى للموظفين الحصول على كافة مرتباتهم قبل إجازة عيد الشرطة، والذكرى الـ 13 لثورة 25 يناير.