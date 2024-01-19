هتقبض خلاص.. موعد صرف راتب التقاعد لشهر يناير 1445 لجميع القطاعات السعودية وطريقة الاستعلام

أعلنت مؤسسة التقاعد موعد صرف راتب التقاعد لشهر يناير 1445 عبر موقعها الرسمي، الذي سيتم صرفه يوم الخميس الموافق 25 يناير، وذلك تلبيةً لتوجيهات صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين بإعانة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة ظروف الحياة، ومن هذا المنطلق قامت الحكومة السعودية بإتاحة خدمة الاستعلام عن موعد الصرف إلكترونيا وفق شروط محددة، وللمزيد تابع القراءة.

موعد صرف راتب التقاعد لشهر يناير 1445

بناءً على ما تم إعلانه من قِبل مؤسسة التقاعد فإن موعد صرف راتب التقاعد لشهر يناير 1445 سيكون الأسبوع المقبل الموافق 25 من هذا الشهر الحالي، ومن المقرر أن تنتهي عملية الصرف في الثامن والعشرين من ذات الشهر ولقد تسعى الحكومة السعودية إلى خدمة جميع شعبها على الأعم وخاصة كبار السن الذين أفنوا حياتهم في خدمة وطنهم، ولهذا قامت بصرف معاشات شهرية لهم تكريما لمجهوداتهم.

طريقة الاستعلام راتب التقاعد لشهر يناير 2024

وفرت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة السعودية منصة إلكترونية من خلالها يمكن للمتقاعد الاستعلام عن راتبه بكل سهولة، حيث تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة المؤسسة العامة للتقاعد .

إدخال رقم الهوية الوطنية.

تسجيل رمز التحقق.

الضغط على أيقونة الاستعلام، ومن ثم سيتم ظهور كافة البيانات المتعلقة بالراتب وموعد صرفه.

شروط الحصول على راتب التقاعد

وفقا لما تم كشفه فلقد قامت الجهات المختصة بوضع عدة شروط ومتطلبات حتى يتسنى للراغبين في الحصول على راتب التقاعد، وذلك حرصا منها على حقوق المستفيدين، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: