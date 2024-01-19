فرجت خلاص.. موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024 وطريقة الاستعلام عن الرواتب وقيمة الزيادة

يتساءل الكثيرون حول موعد صرف رواتب التقاعد في العراق بعد الزيادة الجديدة لهذا العام، حيث وافق رئيس مجلس وزارء العراق على قرار رفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين انطلاقا من أول شهر فبراير القادم 2024، ومن المتوقع أن تكون الزيادة بمقدار 100 ألف دينار عراقي، ويأتي هذا في إطار المساعدات التي تقدمها الدولة لأصحاب المعاشات من أجل إعانتهم على مواجهة غلاء الأسعار.

موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024

بالتزامن مع بداية العام الجديد أعلنت وزارة المالية العراقية موعد صرف رواتب التقاعد في العراق 2024، حيث من المؤكد أنه سيتم إيداع جميع مستحقات المتقاعدين في أماكن الصرف خلال الأيام القادمة، فمن المقرر أن يتم الصرف في اليوم الأول من شهر فبراير الموافق الخميس وبحسب ما جاء في بيان الوزارة فإنه سيتم علاوة كل راتب حوالي 100 ألف دينار عراقي شهريا، وذلك دعما منها لأصحاب المعاشات من كبار السن.

طريقة الاستعلام عن راتب شهر فبراير بعد الزيادة

أتاحت الجهات المختصة امكانية الاستعلام عن زيادة رواتب المحالين على المعاش إلكترونيا بكل سهولة، حيث يتم إجراء ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة وزارة المالية العراقية .

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

النقر على تبويب التقاعد، ومن ثم الضغط على خانة الاستعلام عن رواتب التقاعد.

إدخال اسم المستعلم ورقم التعريف.

النقر على أيقونة الاستعلام.

عقب الانتهاء من تلك الخطوات سيتم ظهور كافة المعلومات.

شروط ومتطلبات الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

حددت وزارة المالية العراقية مجموعة من الشروط والأوراق التي يلزم توافرها حتى يسمح للمتقدم الاستفادة من هذا المعاش الشهري، ولقد تتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية: