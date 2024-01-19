وزارة التربية والتعليم رابط استمارة التقديم في امتحانات الثانوية العامة

يتداول العديد من الطلاب حول موضوع الأكثر أهمية بينهم عن كيفية التسجيل الإلكتروني وذلك لامتلاء الاستمارات الخاصة بيهم، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم الفني عن إمكانية التسجيل الإلكتروني وذلك من اجل امتلاء استمارة الدخول لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة من اجل خطوات التقدم لامتحان الشهادة الثانوية في السطور التالية تابعونا.

موعد امتلاء استمارة امتحانات الشهادة الثانوية

كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن الخطوات اللازمة لامتلاء الاستمارة التقدم لامتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2024 من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الإلكتروني وذلك بدء من موعد 14 من يناير 2024 حتي يكون الانتهاء من الموعد في 22 من شهر فبراير 2024 سوف نسرد لكم كافة الإجراءات اللازمة في السطور الآتية ابقوا معانا.

كيفية التقديم للامتحان الشهادة الثانوية

في البداية: يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الفني.

ثم قم بعد ذلك علي النقر علي خانة الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط علي الأيقونة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

قم بدخول جميع البيانات المتعلقة بالطالب كما موضح أمامك عبر الشاشة.

أخيرا: قم بطباعة الاستمارة.

موعد تسليم الاستمارات الإلكترونية

أكدت وزارة التربية والتعليم علي ضرورة الالتزام بمواعيد امتلاء الاستمارة الإلكترونية الخاصة بدخول امتحان الشهادة الثانوية العامة لعام 2024، لا يحق لأي طالب استكمال هذه الأوراق بعد انتهاء الموعد المحدد من قبل الوزارة في تاريخ يوم 11 من شهر فبراير 2024 حتي موعد الانتهاء 29 من فبراير 2024.