spa.gov.iq وزارة العمل كشوفات الرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة يناير molsa.gov.iq مظلتي بالعراق

يتساءل العديد من المواطنين في العراق عن أسماء المواطنين الذين تضمنتهم الرعاية الاجتماعية في دولة العراق في الوجبة السابعة، علي الرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن الدولة شديدة الحرص والاهتمام علي تقديم هذا الدعم من اجل القدرة علي مواجهة المعيشة وحياة كريمة بكل مواطن بالدولة، حيث يستهدف هذا البرنامج الأسر الأكثر احتياجا والأكثر فقرا علما بانة من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة المتعلقة بتلك الموضوع في السطور التالية تابعونا.

تعرف علي شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب علي المواطن المتقدم بالطلب أن يكون حاملا للجنسية العراقية.

يشترط علي المواطن أن يكون مقيم بالأراضي العراقية وليس خارج البلاد.

ينبغي علي المواطن المتقدم أن يكون عدد أفراد الأسرة لا يقل علي ثلاثة أفراد.

يجب علي المواطن أن لا يزيد عمرة عن أل 60 سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء لا يزيد عن أل 55 سنة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة