سجل دلوقتي .. وظائف بنك مصر بمرتبات مجزية 2024

قام بنك مصر خلال صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن بالإعلان عن احتياجه لوظائف شاغرة في فروع البنك المختلفة، للعمل في وظيفة خدمة العملاء وذلك لحديثي التخرج، حيث أن البنك يقوم بتوفير وظائف خالية للشباب الذين يريدون الحصول على وظائف جيدة من الأشخاص الحاصلين على مؤهلات دراسية تتناسب مع الوظيفة، كما أن البنك قام بتوضيح تفاصيل الوظائف الخالية من خدمة العملاء لحديثي التخرج، وفي هذا المقال سوف نقوم بعرض مسؤوليات العمل وكيفية التقديم لها والشروط المطلوبة، فيما يلي.

وظائف بنك مصر

الوظائف سوف تكون في وظيفة خدمة العملاء عن طريق إتمام معاملات الحساب، كذلك يتم تطبيق مجموعة متعددة من الخدمات والمعاملات والتي تتضمن الموافقة علي المدفوعات وذلك لأنواع متنوعة من الحسابات، وكذلك التحقق من أرصدة الحسابات وصرف الشيكات، وتحويل الأموال، والتحقق من معادلة ورقة التسوية مع درج النقود واسترداد أي زيادة أو نقص.

يتم تقديم الخدمات لكافة العملاء على الوجه الأكمل وذلك لـ نيل رضا العملاء وإيجاد حلول لكافة المشكلات.

يتم تحديد الفرص لكي يتم تطوير العلاقات مع العملاء وذلك عن طريق عملية البيع المتقنة .

يتم العمل حتى يتم إتمام الخطة الذي يستهدفها الفرع.

كما يتم إرشاد العملاء ليتمكنوا من استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المتعددة.

ما هي الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر لحديثي التخرج؟

ينبغي أن يكون المتقدم للعمل في وظائف بنك مصر من سكان محافظتي الجيزة والقاهرة فقط.

كما يلزم وجود خبرة من 0 إلى 3 سنوات لدى المتقدم لهذه الوظائف.

ينبغي حصول المتقدم على تلك الوظائف على درجة البكالوريوس وذلك من أي جامعة أو معهد معتمد.

ينبغي ألا يقل تقدير المتقدم لهذه الوظائف عن جيد.

ينبغي أن يكون المتقدم من حديثي التخرج وذلك لعام (2021/2022/2023).

ينبغي أن يكون عمر المتقدم لهذه الوظائف أقصي حد لعمره يصل إلى 28 عام.

عدم وجود واسطة، أي لا يكون للمتقدم على تلك الوظائف أقارب في بنك مصر.

يستطيع كل من يريد أن يقوم بالتقديم لوظائف بنك مصر أن يقوم بالدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك مصر وذلك عبر موقع التوظيف لينكد إن ثم يقوم بإرسال الـ C.V للبنك.