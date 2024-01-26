يا لولو الحرامي .. تردد قناة وناسة اطفال 2024 Wanasah TV على النايل سات

تشكل البرامج التلفزيونية الموجهة للأطفال جزءا هاماً من تجاربهم الترفيهية، ومن بين هذه القنوات المميزة تبرز “قناة وناسة” كوجهة رائدة لتوفير تجربة فريدة وممتعة، و تهدف قناة وناسة إلى تلبية احتياجات الفئة العمرية الصغيرة من خلال محتوى متنوع وتعليمي.

تردد قناة وناسة اطفال

تتميز قناة وناسة بتنوع برمجتها الذي يلبي اهتمامات الأطفال في مختلف الفئات العمرية، و تقدم القناة مسلسلات كرتونية شيقة، وبرامج تعليمية تثري المعرفة، إلى جانب فقرات ترفيهية تحمل بين طياتها الابتسامة والمرح، وترددها هو:

تردد القناة هو: 11470

القمر الصناعي: يكون النايل سات

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح الخطأ: 5/6

محتوي قناة وناسة للأطفال

تسعى وناسة إلى دمج التعليم مع التسلية، حيث تقدم برامج تعليمية تشجع على استكشاف المعرفة بطرق مبتكرة وشيقة، ويعزز هذا الجانب من دور القناة في تكوين وتنمية مهارات الأطفال بشكل مستدام، وتتميز بوجود شخصيات كرتونية لافتة ومحبوبة، تصحب الأطفال في رحلة تعلم وتسلية، تلك الشخصيات تلعب دوراً هاماً في جعل البرامج ممتعة ومحفزة للأطفال

تضع قناة وناسة الرعاية العائلية في أولوياتها، حيث تسعى إلى تقديم محتوى مناسب وآمن للأطفال دون المساس بقيم وأخلاقيات العائلة، وتشجع على تفاعل المشاهدين من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في الفعاليات المنظمة و يُمكن للأطفال أن يكونوا جزءًا من مجتمع وناسة ويشاركوا بآرائهم وتجاربهم، ومن الجدير بالذكر أن قناة وناسة تعرف بأنها تبث مختلف الأغاني الممتعة والشيقة طوال اليوم منها أغنية حرامي سرف لولو، وكذلك أغنية يا ماما في نونو، هذا بجانب كثير من الأغاني الأخرى.