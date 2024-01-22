اعرف دلوقتي .. موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس أمم أفريقيا

محبين كرة القدم يرغبون دائماً في التعرف على مواعيد مباريات المنتخب المصري القادمة، فمن المقرر أن يلعب المنتخب المصري مع منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس العالم الأفريقية لعام 2024 ميلادياً، وذلك بعد تعادل منتخب مصر مع منتخب موزمبيق بعد تقدم المنتخب بهدفين مقابل هدف للفريق الأخر حيث حصل الفريق على نقطة جعلته يحتل المركز الثاني بالمجموعة، وكذلك بعد تعادل المنتخب المصري مع منتخب غانا، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على موعد المباراة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

يقوم الكثير من الأشخاص بالبحث عن موعد مباراة منتخب مصر مع منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا، لذلك جئنا لكم الآن لكي نتعرف على موعد المباراة بالتفصيل من خلال النقاط التالية:

موعد مباراة المنتخب المصري أمام منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس أمم أفريقيا سوف يكون اليوم الثاني والعشرون من شهر يناير 2023 ميلادياً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تأهل مصر للدور التالي في كأس أمم أفريقيا

المنتخب المصري أمامه مجموعة متنوعة من السيناريوهات التي تضمن له تأهله في الدول السادس عشر في بطولة كأس أمم أفريقيا، وتتمثل هذه السيناريوهات فيما يلي: