فرحهم بأغاني طيور بيبي..احدث تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 لمشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد الجديدة

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 من أهم القنوات التي يبحث عنها العديد من الأسر لأطفالهم، حيث للعلم قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي تقدم محتوى خاص بالأطفال العربية، واشتهرت هذه القناة منذ انطلاقتها الأولى والتي كانت قبل سنوات عديدة بتقديمها محتوى هادف ومميز، حيث تعرض قناة طيور الجنة أناشيد تركز على الأخلاق الفاضلة والسلوكيات الحميدة وآداب التعامل مع الآخرين، وهذا ما جعلها تحقق شهرة واسعة ونجاح رائع وتحظى بمحبة الأطفال وثقة الأهل والأسر العربية، لذلك يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024، وسنقدم لكم ترددات هذه القناة المميزة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 عبر الأقمار الصناعية

يتابع قناة طيور الجنة بيبي عدد كبير من الأطفال الصغار في جميع أنحاء العالم، لذلك يتزايد الطلب بكثرة للحصول على الترددات الجديدة لهذه القناة، وهذا ما سنذكره لكم في السطور الآتية للتعرف على التفاصيل في مقال اليوم لمشاهدة أجمل أغاني البيبي في الوقت الراهن.

تردد قناة طيور الجنة بيبي عبر النايل سات

تردد القناة: 11274.

القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات

تردد القناة: 11310.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة تنزيل التردد الجديد لقناة طيور الجنة بيبي 2024