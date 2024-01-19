رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، حالة من القلق والتوار بدأت تظهر على وجوه عدد كبير من طلاب الصف الأول الإعدادي خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024….

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن اعتماد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024، لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وأكد أن نسب النجاح تخطت الـ 75% ، وأكد أن الامتحانات انتهت في جو هادئ دون وجود أي شكوى سواء من الطلاب أو المعلمين،وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور “رضا حجازي” إلى أن الوزارة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول لعام 2024،تيسيؤاً على الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس والتعرض للازدحام والتكدس، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

ثم اختر نتائج الطلاب.

بعد ذلك اختر المحافظة التابع لها الطالب.

ادخل رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط على أيقونة “عرض النتيجة”

وأكد وزير التربية والتعليم خلال لقاء له على احدى القنوات الفضائية، أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات على مستوى المحافظة، حتى يتم التأكد أن كل طالب حصل على درجاته المستحقة، دون نقصان او زيادة، متمنياً النجاح والتوفيق للجميع.