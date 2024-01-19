تردد قناة المغربية الرياضية 3 Arriyadia tnt الجديد شاهد واستمتع بجميع المباريات المحلية والعالمية

تعد قناة المغربية الرياضية من أهم القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في فترة وجيزة خلال الفترة الأخيرة، حتى أن هذه القناة تقوم بإذاعة العديد من المباريات المحلية والعالمية، وكذلك كأس امم افريقيا وأسيا، وغير ذلك من المباريات الأخرى التي يرغب عُشاق الساحرة المستديرة من الإستماع إليها ومشاهدتها، وفي السطور التالية نوضح لكم طريقة الحصول على التردد الجديد للقناة لكي يتمكن الجميع من استقبالها بكل سهولة.

تردد قناة المغربية 3 Arriyadia tnt نايل سات

جاءت أهم المعلومات الخاصة بقناة المغربية الرياضية وفقًا لما يلي:-

التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية هو 11157.

استقطاب قناة المغربية الرياضية يكون أفقي.

بينما معدل ترميز قناة المغربية فهو 27500.

القمر الصناعي لقناة المغربية الرياضية هو النايل سات.

تردد قناة المغربية 3 Arriyadia tnt عرب سات

كما يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية على العرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي هو العرب سات.

بينما التردد الخاص بالقناة يكون 12683.

استقطاب القناة فهو أفقي.

معدل ترميز قناة المغربية الرياضية فهو 27500.

خطوات استقبال قناة المغربية الرياضية 3 Arriyadia tnt القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات لكي يسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للنحو الأتي:-