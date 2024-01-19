تردد قناة وناسه الجديد على النايل سات 2024.. طريقة ضبط القناة بالخطوات

يبحث الكثير من الأطفال وأولياء الأمور على قناة وناسة، خاصة في ترددها الجديد لعام 2024، ويعتبر تردد قناة وناسه من أهم الترددات على القمر الصناعي نايل سات، خاصة أن القناة تقدم محتوى ممتع للأطفال، ترفيهي وتعليمي في نفس الوقت، وهو ما يخلق للقناة قاعدة كبيرة من الجمهور من الصغار، خاصة من سن ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.

تردد قناة وناسه الجديد

يمكنك الآن ضبط تردد قناة وناسه الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بكل سهولة، وذلك من خلال القيم التالية:

القمر الصناعي التردد معدل استقطاب معادل ترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة نايل سات 11470 عمودي 27500 5 /6 أس دي عرب سات 11270 أفقي 27500 3/ 4 أتش دي

وتعرض القناة مجموعة متنوعة من الأغاني والأناشيد المتنوعة، والتي تدور حول مختلف الأشياء، السلوكيات، الأسرة، الصداقة، وحتى الدراسة والمعلومات المهمة.

طريقة ضبط تردد وناسة

يمكنك الآن ضبط التردد من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: لابد من تشغيل التلفاز وجهاز الاستقبال “الريسيفر”.

ثانيًا: من جهاز التحكم اضغط على “القائمة”.

ثالثًا: عليك الآن أن تختار الإعدادات.

رابعًا: قم باختيار الإدخال اليدوي.

خامسًا: عليك إدخال القيم السابقة حسب القمر الصناعي الذي تشاهده.

سادسًا: اضغط على “بحث” واترك جهاز التحكم يجري عملية البحث حتى نهايتها.

سابعًا: بعد نهاية عملية البحث عليك الضغط على “حفظ التغييرات”.

الآن يمكنك أن تجد القناة الجديدة بترددها الجديد في نهاية القمر الصناعي، يمكنك إعادة ترتيب القناة أو وضع القناة وسط مجموعة قنوات الأطفال.

تذكر أن قنوات الأطفال على الرغم من كونها ممتعة ومسلية، إلا أن ترك الأطفال أمام تلك القنوات لأوقات طويلة قد يؤثر على مهارات الأطفال، وقد يفقدهم القدرة على التفاعل بشكل طبيعي من الأشخاص والمواقف.