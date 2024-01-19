اضبط تردد قناة ‏Bein afcon 1 بي إن سبورت الناقلة لمبارايات كأس امم افريقيا

تعد قناة Bein afcon 1 بي إن سبورت واحدة من القنوات الرياضية المتخصصة في كرة القدم الأفريقية، وتمتلك حقوق بث العديد من البطولات الأفريقية، بما في ذلك بطولة كأس أمم أفريقيا وتعتبر بطولة كأس أمم أفريقيا من أهم البطولات القارية على مستوى العالم، وتحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ويشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 24 منتخباً من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 9 يناير 2024، وتستمر حتى 6 فبراير 2024.

تردد قناة ‏Bein afcon 1 بي إن سبورت

يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم متابعة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 مجاناً عبر قناة bein Sport afcon الرياضية على قمر النايل سات ويأتي ذلك في إطار حرص القناة على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من عشاق كرة القدم لمشاهدة مباريات البطولة التي تقام في الكاميرون ويمكن ضبط أجهزة الاستقبال على التردد التالي لاستقبال قناة bein Sport afcon:

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة bein sports AFCON بي ان سبورت سهيل سات

يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم ضبط قناة bein sports AFCON على القمر الصناعي سهيل سات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: