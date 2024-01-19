ثبت تردد قناة dmc الجديد بآخر تحديث (يناير 2024) على القمر الصناعي نايل سات

قناة دي أم سي dmc حازت على اهتمام واسع من قبل متابعيها، نظراً لكونها واحدة من القنوات الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج، بما في ذلك المسلسلات والأفلام الجديدة المتنوعة، بما في ذلك البرامج الترفيهية وبرامج التوك شو والمنوعات، وقد نجحت أيضاً في تقديم برامج إخبارية واجتماعية، وفي سياق جذب المتابعين، استطاعت dmc جذب انتباههم من خلال التنوع والابتكار في تقديم البرامج، ولتلبية احتياجات الجمهور النسائي؛ قدمت إدارة القناة باقة متنوعة من البرامج الترفيهية وبرامج الطهي والصحة والجمال، مما جعلها واحدة من القنوات البارزة والتي يلتفت إليها جميع أفراد الأسرة.

لمحة عن باقة قنوات dmc ونوعية برامجها المتنوعة

تضم باقة قنوات dmc تشكيلة من القنوات المميزة والمتخصصة، بما في ذلك قناة دي أم سي للدراما التي تقدم مجموعة من المسلسلات المتنوعة، إلى جانب قناة الأفلام، حيث نجحت هذه القنوات في جذب انتباه وإعجاب الجماهير في جميع أنحاء الوطن العربي، يعتبر من أبرز المساهمات التي قدمتها قناة دي أم سي هي البرامج الاجتماعية التي تتناول قضايا المجتمع، سواء كانت ذلك تناقش قضايا ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية أو الاستهلاكية والخدمات، أو تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المواطن المصري في حياته اليومية.

تردد قناة dmc الجديد بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

فيما يتعلق بتردد قناة dmc، فهو كما توضح النقاط التالية.

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معامل التصحيح: 6/5

علماً أن اسم القناة على التلفاز سيكون “dmc” متبوعاً باسم القناة التابعة لباقة قنوات مجموعة دي إم سي، وهي كلها تبث بجودة بث عالية.