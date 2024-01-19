من منزلك.. ثبت تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا ٢٠٢٤ وتابع كل مباريات منتخب بلادك

عشاق الساحرة الكروية الصغيرة بالقارة السمراء ينتظرون على أحر من الجمر الجولات القادمة في كأس الأمم الأفريقية وتشجيع منتخبات بلادهم القومية، ونجد الكل يبحث الآن عن تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا المجانية، بل وطريقة تنزيل القنوات هذه ليتمكنوا من متابعة المباريات من منازلهم بث حي وليس في الإعادة، فدعونا نرفق لكم هذه القنوات وإحداثياتها.

تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا

تنقل قنوات كثيرة بطولة كأس الأمم الأفريقية، وهذه القنوات منها المشفر ومنها المجاني، ونذكر لكم في السطور التالية ترددات القنوات المجانية فقط، وتأتي القنوات كالتالي:

الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد برقم 11680.

استقطاب عمودي.

ترميز 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة فوكس سبورت

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12284.

استقطاب أفقي.

ترميز 27500.

قناة canal 11 hd

القمر الصناعي: هيسبات 30 غرب.

تردد القناة: 12437.

ترميز 27500.

استقطاب: أفقي.

قناة النبأ ليبيا

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11096.

استقطاب أفقي.

ترميز 27500.

قناة تيلي تشاد

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12015.

استقطاب الأفقي.

معدل الترميز: 27500.

تثبيت تردد القنوات الناقلة لكاس امم افريقيا

ذكرنا لكم بعض القنوات الفضائية الناقلة مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث هذه القنوات مجانية ويمكن بكل سهولة تثبيتها والاستمتاع بجميع مباريات البطولة هذه النسخة، واتبع الخطوات التالية لتنزيل القنوات: