أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة العراق 2024.. كشوفات الدفعة السابعة

الكثير من المواطنين العراقيين يرغبون في معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة، وذلك بعج أن أكدت الحكومة العراقية أنه تم الإفصاح عن كشوف الأسماء رسميًا من خلال الموقع الإلكتروني “مظلتي” ويعد الجهة الوحيدة المعنية ببرامج الرعاية الاجتماعية العراقية، ويهتم الكثيرون بتتبع تلك الكشوف لأن هذا البرنامج يعد واحد من أهم برامج الدعم الاجتماعي ولهذا يهتم به شريحة كبيرة من المواطنين.

أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة

يمكنك الآن التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الوجبة الاخيرة، والتي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وذلك بعد حصر أسماء مستحقي شهر يناير، ويمكنك الاستعلام عن الأسماء من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا: لابد من الدخول إلى منصة “مظلتي” الإلكترونية.

ثانيًا: عليك أن تختار ” الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

ثالثًا: قم بتحديد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عنها “الوجبة السابعة”.

رابعًا: الآن عليك أن تحدد المحافظة التي تتبعها.

خامسًا: لابد من الضغط على زر “الاستعلام” بعد كتابة البيانات المطلوبة.

سادسًا: ستجد أمامك مجموعة من كشوف المستحقين لدعم شهر يناير، قم بالضغط عليها لتحميلها.

أخيرًا: بعد تحميل الكشوف قم بالبحث عن اسمك بين أسماء المستحقين لشهر يناير.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

جديرًا بالذكر أن التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية متاحًا، ولكن بشرط الالتزام بالشروط التالية:

أولًا: أن تكون عراقي الجنسية.

ثانيًا: مقيم داخل العراق.

ثالثًا: لا تمتلك أي أصور أو عقارات باهظة أو أرصدة بنكية.

رابعًا: أن تلتزم بكل الضوابط والمعايير التي سبق وحددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

جديرًا بالذكر أن عملية التقديم كاملة تتم من خلال منصة مظلتي، وكذلك كافة القرارات والتطورات الخاصة بالبرنامج تصدر كلها من خلال المنصة فقط لا غير.