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رابط التقديم على منحة رمضان 2024 الجزائر والشرط اللازمة
رابط التقديم على منحة رمضان 2024 الجزائر
رابط التقديم على منحة رمضان 2024، حيث تعد منحة رمضان من أهم المنح التي ينتظرها عدد كبير من المواطنين في الجزائر والتي تسعى من خلالها الحكومة الجزائرية على تقديم الدعم للمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، لشراء ما يلزمهم من طعام وشراب ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم على منحة رمضان 2024..
رابط التقديم على منحة رمضان 2024 الجزائر
بعدما أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص رابط التقديم على منحة رمضان 2024، بدأت الكثير من المواطنين في شتى أنحاء الجزائر في البحث عن هذا الرابط للإستفادة بما تقدمه الحكومة الجزائرية من دعم مادي لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً خاصة في ظل ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية، وإليكم خطوات التقديم ….
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الإجتماعية بالجزائر على الإنترنت .
- اضغط على “تحميل استمارة الطلب”.
- بعد تحميل الاستمارة وطبعها ادخل المعلومات والبيانات الخاصة بك.
- قم بالذهاب إلى أقرب مكتب للشؤون الاجتماعية وقم بتقديم الإستمارة إلى موظف المكتب.
- يجب على المتقدم ارقاف الأوراق والمستندات المطلوبة مع الطلب المقدم.
شروط التسجيل في منحة رمضان 2024
وأعلنت الحكومة الجزائرية عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة رمضان وهي:
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
- وأن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في الجزائر ولا يغادر أراضيها.
- أن يكون مسلم الديانة.
- وأن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- ولا يكون تم اتهامه في أي قضية .
- الا يكون مستفيد من برامج الدعم الأخرى.
- وأخيراً ألا يكون المتقدم أصول أو عقارات أو أملاك.