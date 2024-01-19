لمتابعة كأس آسيا.. ثبت تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية بآخر تحديث (يناير 2024) على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث محبو كرة القدم وخاصة المتابعين العراقيين عن تردد قناة الرابعة العراقية، حيث تتميز القناة بجودة عالية في الصورة والصوت، كما حققت قناة الرابعة العراقية الرياضية شهرة واسعة خلال هذا العام، حيث نجحت في جذب جماهير كبيرة من جميع أنحاء الدول العربية، يعزى هذا النجاح إلى قدرتها على عرض آخر الأخبار الرياضية بشكل مميز وفريد، إضافة إلى نقلها لفعاليات كأس آسيا 2024، وإليكم التفاصيل.

تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد بآخر تحديث على القمر الصناعي نايل سات

يسهل الوصول إلى قناة الرابعة العراقية الرياضية لمتابعة المباريات المثيرة عبر الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات عبر تثبيت التردد، فيما يلي تفاصيل التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تردد القناة: 11747

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة الرابعة العراقية على نايل سات.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

التردد: 11678

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

وهكذا يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة البرامج الرياضية المميزة ومتابعة المباريات عبر قناة الرابعة العراقية بعد تثبيت التردد على القمر الصناعي المفضل لديهم.

لماذا يبحث الكثيرون عن تردد عن قناة الرابعة العراقية الرياضية؟

تعتبر ترددات قناة الرابعة العراقية الرياضية من بين الأمور التي يبحث عنها محبي كرة القدم بشكل كبير، يعود ذلك لدورها كقناة رسمية لنقل مباريات بطولة كأس آسيا 2024، بالإضافة إلى ذلك، تتميز القناة بتقديم مجموعة من البرامج الرياضية والتحليلات الرياضية قبل وبعد المباريات، مما يثير اهتمام الكثيرين، ولهذا السبب، يظهر اهتمام كبير في الحصول على ترددات القناة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.