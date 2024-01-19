من هنا... تسجيل الدخول منصة روضتي وزارة التعليم السُّعُودية 1445

في إطار جهود وزارة التعليم في المملكة العربية السُّعُودية التي قدمت منصة روضتي لاهتمامها بأبنائها في مرحلة رياض الأطفال، يبحث الكثير من الأباء والأمهات من أولياء أموز الطلبة عن المنصة وكيفية التسجيل بها وتفعيل حساب الطلاب.

كيف اسجل دخول عبر منصة رياض الأطفال”روضتي”

تعتبر هذه المنصة من أهم المنصات التي طرحتها وزارة التعليم السعودي لخدمة أولياء الأمور ومتابعة كل ما يخص أطفالهم في هذه المرحلة التعليمية ويتم تسجيل الدخول وتفعيل الحساب بالخطوات التالية:

افتح جوجل بلاي ونزل البرنامَج الخاص بمنصة روضتي أو بواسطة الضغط علي الكلمة الزرقاء السابقة. اضغط علي كلمة إنشاء الحساب. قم بملء الخانات بالبيانات المطلوبة، مثل رَقَم هُوِيَّة الطالب وولي الأمر وتاريخ ميلاد الطالب. اضغط التالي للمتابعة و دون بيانات ولي الأمر وأنشئ كلمة مرور قوية. اكمل عملية التسجيل بإدخال باقي بيانات الطالب المطلوبة مثل الجنسية ومحل الإقامة وغيره. احفظ التغيرات وبهذا تم عملية فتح الحساب بنجاح.

ما الهدف من منصة روضتي للأطفال

تهدف المنصة إلي النفع التام لأوليا الأمور والطلاب علي حد سواء بواسطة وضع بعض الأهداف من قبل الوزارة ومن بين هذه الأهداف ما يلي:

خلق بيئة تعليمية تثري من فكر الطالب وتحسن من طريقة تفكيره وتنمي من مهارته الشخصية وقدراته العقلية.

تعزيز روح النقد و انطلاق أفاق الإبداع لدي الطلاب من خلال ما تقدمه من محتوي تحفيزي للأطفال بما يتناسب مع المرحلة الفكرية لطالب رياض الأطفال.

التباين الواضح في مصادر التعليم من خلال وجود محتوي متنوع يلبي تنوع رغبات الطلاب في طريقة التعلم.

تخلق ما يسمي بروح الفريق عند الأطفال من خلال المشاركة الفعالة التي تجمع بين الطلاب علي المنصة.

تقوم المنصة من خلال وجود أدوات معينة بتقييم النمو الفكري للطالب وهذا ما يريد كل ولي أمر معرفته.

من أهم ما يميز المنصة المطروحة مقدرة كل من المعلمين وأولياء الأمر من التواصل بشكل فوري عن طريق المنصة ومتابعة الطلاب أول بأول.