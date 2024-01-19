ازاي تجيب نتيجة الصف السادس الابتدائي بالرقم القومي 2024 الترم الاول محافظة القاهرة + الاسكندرية

قام الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي وخاصة بعد انتهاء الامتحانات، حيث بدأت عملية التصحيح بشكل فوري مع رصد الدرجات ورفعها مما جعل الكثير ينتظر النتيجة على أحر من الجمر، ويقومون بالبحث عن خطوات الحصول عليها، وسوف نوضح لكم خطوات الحصول على النتيجة من خلال المقال التالي.

نتيجة الصف السادس الإبتدائي الترم الأول 2024

يمكن لطالب الصف السادس الإبتدائي الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي من خلال عدة خطوات وهي:

أولا يقوم الطالب بالدخول على موقع نتائج التعليم الأساسي.

يضغط على المرحلة التعليمية سنوات النقل.

يحدد الصف السادس الإبتدائي.

كذلك يختار الفصل الدراسي الأول.

يختار إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما يقوم بإدخال البيانات الخاصة به من إسم ورقم الجلوس.

يضغط على الاستعلام وينتظر عدة ثواني حتى يجد النتيجة أمامه.

نتائج الطلاب برقم الجلوس

نجد الكثير من الطلاب والطالبات ينتظرون نتيجة الصف السادس الابتدائي الخاصة بهم، فعملت وزارة التربية والتعليم على تخصيص المواقع الإلكترونية للحصول على النتيجة من خلال الرقم القومي أو ورقم الجلوس.

تعتبر مرحلة الصف السادس من أهم المراحل المهمة التي ينتظرها أولياء الأمور، حيث سوف ينتقلون من خلالها إلى المرحلة الإعدادية.

بوابة التعليم الأساسي

سوف يتم ظهور النتيجة عن طريق الألوان، حيث سوف يخصص اللون الأحمر للطلاب ضعاف المستوى والذين سوف يحصلون على درجات من 1 إلى 50 ويحصل أصحاب اللون الأصفر على درجات من 50 ل65، وأصحاب اللون الأخضر سوف يحصلون على درجات من 65 إلى 85، وسوف يكون للطلاب أصحاب العلامه الزرقاء تقدير أمتياز وتقدر درجاتهم من 85-100.

يجب على جميع الطلاب يترقبون مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمديرية التربية والتعليم التابعة لهم حتى موعد ظهور النتيجة.