رابط تسجيل الدخول لـ منصة مظلتي 2024 لمعرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يبدو أن هناك الكثير من العراقيين الراغبين في معرفة كل جديد بخصوص رابط تسجيل الدخول لـ منصة مظلتي 2024 وطريقة الاستعلام من خلالها عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، للحصول على الوجبة الأخيرة، وجبة يناير 2024، خاصة بعد أن أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن صدور كشوف الأسماء مؤخرًا، ولهذا يرغب الكثيرون في الاستعلام عنها.

رابط تسجيل الدخول لـ منصة مظلتي 2024

يرغب الكثيرون في معرفة رابط تسجيل الدخول لـ منصة مظلتي 2024 وذلك من أجل الاستعلام عن الوجبة الأخيرة، وأسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، خاصة أن هذا البرنامج واحد من أهم برامج الدعم الحكومي التي تقدمها الحكومة العراقية، وتهدف إلى توفير الدعم اللازم للأسر الفقيرة خاصة في مواجهة الوضع الاقتصادي السيئ الذي تمر به العراق في الوقت الحالي.

يمكنك الآن اتباع الخطوات التالية للدخول إلى المنصة:

أولًا: اضغط هنا للدخول إلى منصة مظلتي.

ثانيًا: عليك البحث عن أيقونة “الخدمات الاجتماعية”.

ثالثًا: ابحث عن “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

رابعًا: اكتب البيانات المطلوبة؛ اسم صاحب الطلب، رقم الجوال، رقم الهوية الوطنية.

خامسًا: اضغط على “الاستعلام” وستنتقل إلى صفحة جديدة.

سادسًا: حدد المحافظة التي تتبعها، وابدأ في تحميل الكشوف الخاصة بالأسماء.

يمكنك بعد تحميل الكشوف أن تبدأ في البحث عن اسمك بين أسماء المستحقين.

شروط التسجيل في منصة مظلتي

الآن إن كنت ترغب في التسجيل في منصة مظلتي للحصول على الدعم، فلابد أن تنطبق عليك الشروط التالية:

أن تكون من الجنسية العراقية. مقيم داخل العراق. أن يتراوح العمر بين خمسة عشر عام إلى خمسة وخمسون عام. ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن أربعة أفراد. أن يوفر صاحب الطلب كافة المستندات اللازمة للتسجيل. ألا يكون صاحب الطلب لديه أي أصول أو عقارات باهظة، أو أرصدة بنكية كبيرة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة مظلتي

أما المستندات المطلوبة للتسجيل فهي: