طالع ومش نازل.. سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم الجمعة 2024/1/19 والبنوك

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم بشكل كبير في السوق المصري خلال اليومين الماضيين وقد عانت من عدم استقرار، وأصبح جميع المهتمين بسوق العملات في مصر متابعين بتأهب كبير لجميع التغيرات التي تحدث في أسعار الدولار يوم بيوم، لذلك أصبح من أهم التساؤلات ما هي أسعار الدولار، لذلك قامت البنوك المصرية بالإعلان عن سعر الدولار اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق السوداء اليوم

شهد الدولار خلال الفترة الماضية زيادة كبيرة في الأسعار التي يتم تداوله بها في السوق السوداء، حيث تقارب سعر الدولار اليوم في السوق السوداء إلى ستين جنيه، وقد استقر سعر تداول الدولار في السوق السوداء على 60 جنيه ويكون سعر تداول الدولار هو:

عشرة دولار يكون سعرهم 600 جنية.

سعر خمسون دولار 3 آلاف جنيه.

مائة دولار يكون سعرهم 6 آلاف جنيه.

سعر مائة وخمسون دولار بلغ 9 آلاف جنيه.

سعر مئتان دولار 12 ألف جنيه.

خمسمائة دولار يصل سعرهم إلى 30 ألف جنيه.

سعر ألف دولار يبلغ 60 ألف جنيه.

خمسة آلاف دولار يكون سعرهم 300 ألف جنيه.

سعر الدولار في البنك

يختلف سعر تداول الدولار من خلال البنك حيث شهدت أسعار الدولار في البنوك استقرارًا كبير بالرغم من وجود اختلافات في أسعار الدولار حسب البنك الذي يتم التداول فيه وأسعار الدولار في البنوك هي: