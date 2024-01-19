“أخيراً الحقيقة بانت” حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024 ….ومن هي الفئات المستحقة

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024، من أكثر الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث ترددت الأنباء خلال الساعات الأخيرة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين بداية من شهر فبراير 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة هذا الخبر من عدمه ومن هي الفئات المستحقة للإضافة كما أعلنت عنها الوزارة ….

حقيقة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في فبراير 2024

حيث صرح الدكتور”علي المصيلحي” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأخبار التي يتم تداولها علبى المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي بوالتي تزعن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين غير صحيحة بالمرة، وأن الوزارة لم تعلن عن مثل هذه الأخبار بل هي من اختصاصات رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في صرف المقررات التموينية عن شهر يناير في جميسع منافذ البيع لدى تجار التموين والمجمعات الاستهلاكية، واضاف أن الوزارة تسعى دائماً لحل أزمة غلاء الأسعار وضبطها في الأسواق حتى يتمكن المواطن من شراء السلع دون التعرض لجشع التجار.

من الفئات المستحقة في حال اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين ؟

وتحدث “المصيلحي” خلال حوار له على قناة صدى البلد مشيراً إلى أنه في حالة اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024 سوف تكون هناك أسر أولى بالرعاية، ويجب وضعها في عين الإعتبار وهم: