الكثير من الأسر التونسية ترغب في معرفة أهم شروط منحة العائلات المعوزة تونس 2024، وأهم المستندات اللازمة للتسجيل في المنحة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المجتمع التونسي في الوقت الحالي، وارتفاع الأسعار الكبير الذي يضغط على الجميع في تونس، ولهذا الكل يسأل عن الشروط والتي سنوضحها لك فيما يلي.

شروط منحة العائلات المعوزة تونس 2024

أخيرًا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس عن منحة العائلات المعوزة، وتبلغ قيمة المنحة 200 دينار تونسي، وحددت الوزارة شروط منحة العائلات المعوزة تونس 2024 لتكون كالتالي:

يجب أن تكون من الجنسية التونسية. وأن يكون السن أكبر من ثمانية عشر عام، وفي بعض الحالات الاستثنائية يقبل الأفراد من سن ستة عشر عام. لابد أن يكون دخل الفرد أقل من ثلث الحد الأدنى للدخل الذي حددته الحكومة، وبالنسبة للأسر لابد أن يكون الدخل للأسر المكونة من فردين أقل مرة ونصف من الحد الأدنى الذي حددته الحكومة، وبالنسبة للأسر المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد لابد أن يكون الدخل مساوي ضعف الحد الأدنى للأجر الذي حددته الحكومة التونسية. يجب أن يتم تقديم كافة البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل. لا يقبل التسجيل للأفراد الذين يمتلكون أكثر من مسكن. يتم التحري عن الأسر ولا يقبل التسجيل للأسر التي قامت بأي عمليات شرائية تتجاوز قيمنها ثلاثين ضعف الحد الأدنى للأجر المضمون خلال أخر ثلاث سنوات.

المستندات المطلوبة لمنحة العائلات المعوزة

أما عن المستندات التي حددتها وزارة الشؤون الاجتماعية اللازمة للتسجيل في المنحة، فهي كالتالي: