كشوفات pdf.. أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق spa.gov.iq عبر منصة مظلتي

يهتم عدد كبير من المواطنين العراقيين بالتعرف على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق فهي إحدى المنح المقدمة من قبل الحكومة العراقية إلى الأسر المسحقة لكي تتمكن من سد جميع احتياجاتها التي تتعرض إليها شهريًا، وهذا يدل على مدى اهتمام الحكومة العراقية بجميع مواطنيها، لذلك تابع معنا وسوف تتعرف على طريقة الاستعلام عنها وشروط الحصول عليها بشكل مفصل.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

تعتبر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق مصدرًا للاهتمام لدى جميع الأفراد داخل الدولة العراقية، حيث يهتم الأسر المحتاجة بالتعرف على حالة الطلب الخاص بهم، حيث يسهل الاستعلام عنها كما في الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي التابع إلى منصة مظلتي من هنا. اختر منها خيار الرعاية الاجتماعية. اضغط بعد ذلك على زر الوجبة التي تريد أن تقوم بالاستعلام عنها داخل الموقع. قم بتحديد المحافظة التي تقيم بها في العراق. املأ جميع البيانات التي تظهر أمامك ومن ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام. في حال كنت تريد الكشوفات اضغط على زر التحميل، ومن ثم سوف تجد الملف محملًا على هاتفك المحمول.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية داخل العراق

يتمكن جميع المتقدمين إلى هذه المحنة الحصول على هذا الدعم المالي بشروط توافقهم في الشروط المفروضة من الجهة المسؤولة، حيث تكون هذه الشروط التي نقوم بالحديث عنها كما يلي: