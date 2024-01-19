” LINK ” الان كشوفات الاستعلام عن اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 فى العراق عبر منصة مظلتي 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024، أصبح برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يشغل عددًا كبيرًا من المواطنين، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن فتح باب التسجيل للوجبة الأخيرة من البرنامج، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى حياتهم، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الدولة، زادت التساؤلات حول كيفية معرفة أسماء المستفيدين والمقبولين في هذا البرنامج، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على الأسماء المقبولة للحصول على الدعم فى جميع المحافظات العراقية.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة 2024:

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية فى العراق أنها ستقوم بنشر أسماء المستفيدين بشكل إلكتروني، بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين، وهذا يعني أن الأشخاص المستحقين سيتمكنون من التحقق من حالتهم ومعرفة ما إذا كانوا قد تم قبولهم ضمن البرنامج من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة، وبالتالي، فإنه يجب على المواطنين الاطلاع على المواقع الرسمية للوزارة والمؤسسات ذات الصلة للحصول على المعلومات الدقيقة حول أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية،و قد يتطلب الأمر أيضًا التحقق من الشروط والمتطلبات المطلوبة للتأهل للبرنامج والتسجيل في الفترة المحددة، و يتم توجيه الاستفسارات والاحتجاجات المتعلقة بالبرنامج إلى الجهات المعنية المسؤولة، مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة.

رابط الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتفعيل رابط خاص بالإستعلام عن أسماء المستفيدين ببرنامج الرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية: