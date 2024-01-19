نزلها تـوًا تردد قناة الرابعة العراقية الرياضية الجديد 2024 علي النايل سات لمتابعة لعبة العراق

يقوم الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي بالبحث عن القنوات التي تقوم ببث المباريات الناقلة لبطولة كأس آسيا ومن تلك القنوات هي قناة الرابعة العراقية وسوف يتم بث عليها مباراة العراق واليابان اليوم مما جعل الكثير يقومون بالتساؤل عن تردد القناة لفتحها وسوف نوضح لكم تردد القناة من خلال المقال التالي.

تردد قناة الرابعة العراقية

سوف تقدم القناة المباريات الخاصة بكأس أمم آسيا وسوف يتم اليوم بث مباراة العراق واليابان وسوف نوضح لكم ترددها من خلال التالي.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو 11334 .

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

عامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

الجود الخاصة بالقناة: إتش دي .

خطوات فتح قناة الرابعة العراقية

يتم فتح القناة عن طريق زر الريموت menu. ثم بعد ذلك نقوم بالانتقال بحث الهوائي اليدوي. نقوم باختيار القمر الصناعي نايل سات والتردد وإدخال جميع البيانات. ثم نضغط على البحث وننتظر قليلا حتى يتم فتح القناة.

لعبة مباراة العراق واليابان

سوف تقوم القناة الرابعة العراقية الرياضية ببث مباراة العراق واليابان في الوقت الحالي.

يتم بث المباراة اليوم الموافق 18 يناير 2024 .

سوف يكون موعد المباراة الساعة 1:30 بتوقيت القاهرة.

تبث المباراة بموعد الساعة 2:30 بتوقيت بغداد.

تبث مباراة العراق واليابان الساعة 3:30 بتوقيت أبو ظبي.

مميزات القناة

تتميز القناة الرابعة العراقي بالكثير من المميزات ونوضحها من خلال الأسطر القادمة.