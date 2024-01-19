راكب الصاروخ.. سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم الجمعة 2024/1/19 والبنوك

سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم من أكثر أسعار العملات التي يهتم بها السوق المصري، حيث أن الريال هو أشهر وأكثر العملات العربية التي يتم تداولها في السوق المصري، ومثله مثل باقي العملات التي شهدت عدم استقرار في أسعارها خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار العملات في السوق السوداء مع وجود بعض الاستقرار في أسعار العملات داخل البنوك المختلفة، ومن خلال متابعة مقالنا سوف تتعرف على جميع الأسعار الخاصة به.

سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم

شهد سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم زيادة كبيرة مقارنة بالأسعار التي يتم تداول الريال بها خلال البنوك فنجد أن أقصى سعر سجله الريال السعودي للبيع في السوق السوداء هو 16.37 جنيه بينما للشراء 16.57 جنيه وأسعار تداول الريال السعودي خلال السوق السوداء هي:

سعر الريال الواحد في السوق السوداء بلغ 16.6جنيه.

يتم تداول خمسة ريالات بمبلغ 82.8 جنيه.

سعر عشرة ريالات يصل إلى 165.7 جنيه.

سعر خمسة وعشرون ريال هو 414.2 جنيه.

سعر خمسون ريال 825.5 جنيه.

بلغ سعر مائة ريال نحو 1.657 جنيه.

سعر الريال في البنوك المصرية

شهد سعر تداول الريال السعودي في البنوك استقرارًا كبيرًا حيث نجد أنه قد تخطى الثمانية جنيهات بنسبة طفيفة ويختلف من بنك لآهر وأسعار الريال في البنوك هي: