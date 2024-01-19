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“بمرتب 4000 آلاف جنيه ” رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024… والشروط المطلوبة
رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024
رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024،يبحث عدد كبير من الشباب عن وظيفة محترمة يكون لها مصدر دخل ثابت يمكن من خلالها أن يبدأ حياته ويكون أسرةن وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024.
رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024
يهتم عدد كبير من الخريجين وحملة المؤهلات العالية بالإطلاع على رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024، والتي توفر رواتب مجزية للموظفين والعاملين بها، وكانت هيئة البريد المصري أعلنت عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة بها في تخصصات الكهرباء والميكانيكا، وأخصائيين بريد ومحاميون وأشارت الهيئة إلى أنه سوف يتم فتح باب التقديم لتلقي الطلبات بداية من يوم 18 يناير حتى يوم 32 يناير 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لهيئة البريد المصري على الإنترنت .
- اختر الوظائف المتاحة.
- يجب قراءة الشروط والأحكام جيداً.
- ثم اضغط على طلب تسجيل وظيفة.
- ادخل البيانات الخاصة بك في الخانات الموضحة أمامك.
- اختر الوظيفة المناسبة لك.
- ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.
شروط التقديم في وظائف البريد المصري 2024
- أن يكون المواطن مصري الجنسية.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.
- الا يكون تم الحكم على المتقدم في قضية مخلة بالشرف.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.
- ان يكون المتقدم حاصل على تقدير “جيد”.
- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في احد التخصصات المطلوبة للتقديم.
- ان يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد له.