فعال الان.. رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 والشروط والاوراق المطلوبة للتقديم jobs.caoa.gov.eg

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 فهي إحدى المسابقات المنظمة من قبل وزارة التعليم المصرية لكي تعمل على تعيين عدد كبير من المعلمين وكذلك المعلمين المساعدين في كافة التخصصات التي تحتاج إليها المدارس، فمن المعروف أن الكادر التعليمي يحتاج إلى موارد بشرية كبيرة لدعم الطلاب بكافة ما يحتاجون إليه في التعليم، لذلك يتساءل البعض عن الطريقة التي يمكن من خلالها التقديم إلى المسابقة، وشروط الإلتحاق بها.

رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024

يتساءل بعض الأفراد المهتمين عن رابط التقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2024 حيث يسهل من خلاله التقديم إلى هذه المسابقة للاستفادة منها في الحصول على وظيفة معلم أو معلم مساعد داخل وزارة التعليم، ويتم ذلك من خلال الآتي:

ادخل في البداية إلى بواية الوظائف الحكومية من هنا. اختر زر الوظائف المتاحة أمامك على الصفحة من الأعلى. اضغط على زر وظيفة معلم بالصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي. اختر المحافظة التي تقيم بها ومن ثم اكتب محل الإقامة. اضغط على زر التسجيل بعد التأكد من صحة البيانات.

شروط التقديم إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم

إذا كنت تريد التقديم إلى المسابقة الخاصة بوزارة التعليم للتوظيف يسهل عليك ذلك من خلال الإلتزام بكافة الشروط الموضوعة لكي يتم التمكن من الحصول على موافقة التوظيف من قبل الوزارة، وتكون تلك الشروط كما يلي: