رابط بحث عن كشوفات أسماء المشمولون بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

تعمل وزارة العمل على توفير الإعانات المالية والإعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من خلال منصة مظلتي التي توفر العديد من الخدمات لهذه الفئات من محدودي الدخل ومعدومي الدخل في العراق، في كافة المحافظات من خلال المكاتب والفروع المختلفة، يمكن تحميل الأسماء التي يتم نزولها بصيغة pdf عبر موقع وزارة العمل العراقية حيث يتم معرفة الأسماء التي تم شمولهم بالرعاية للعمل على استقرار وتوفير الاحتياجات الخاصة بهذه الفئات.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

تتم متابعة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة التي تم الإعلان عنها والتقديم فيها عبر منصة مظلتي والتسجيل في الاستمارة الخاصة بالوجبات التي يتم الإعلان عنها ويتم الاستعلام من خلال الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار شؤون الرعاية الاجتماعية.

يتم الاستعلام عن المشمولين بالوجبة السابعة.

إدخال البيانات المطلوبة ومنها رقم المستفيد ونقل رمز التحقق.

ثم الضغط على استعلام يتم ظهور الأسماء التي تمت الموافقة عليها وشمولها بالوجبة السابعة.

يمكن تحميل كشف المشمولين كاملا بالضغط على طباعة.

شروط التسجيل في الوجبات الخاصة بالرعاية الاجتماعية

يتم التسجيل في الوجبات التي يتم الإعلان عنها للحصول على الدعم المالي من خلال وزارة العمل في العراق وفق مجموعة من الضوابط والشروط ومنها: