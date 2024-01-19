ننشر.. كشوفات نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة الأخيرة جميع المحافظات عبر موقع وزارة العمل

أعلنت الحكومة العراقية كشوفات نقل النفوس في العراق 2024 والتي ترتبط بالوجبة، وقد وفرت الحكومة الاستعلام عن هذه الكشوفات بطريقة إلكترونية يتم إتباعها من خلال الموقع الذي يتبع إلى وزارة الداخلية في دولة العراق، كما قامت الوزارة ايضًا بتحديد الشروط والأوراق اللازم توافرها من أجل القدرة على القيام بالخدمة التي تتعلق بنقل النفوس في العراق.

كشوفات نقل النفوس في العراق 2024

وفرت وزارة الداخلية التي تتبع إلى الحكومة إمكانية الإطلاع على كشوفات نقل النفوس في العراق 2024 بسهولة، ويسر من خلال إنشائها إلى بوابة إلكترونية يتوفر من خلالها جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن بشكل إلكتروني، ولكي يتم الاطلاع على الكشوفات التي تحتوي على النتائج الخاصة بنقل النفوس يجب اتباع الآتي:

فتح الرابط الخاص بالبوابة الإلكترونية الخاصة بالمواطن والتي أنشأتها وزارة الداخلية.

كتابة اسم مقدم الطلب مع الرقم الذي يثبت هويته.

تسجيل البيانات التي تتعلق بالمقدم بدقة.

تحديد الوجبة المراد الإطلاع على الكشوفات الخاصة بها.

يتم عرض جميع الكشوفات والبحث عن الاسم المراد معرفة النتيجة الخاصة به.

يوجد إمكانية تحميل الكشوفات إلى الهاتف في هيئة pdf.

شروط إجراء نقل النفوس

قامت وزارة الداخلية في دولة العراق بتحديد عدد من الشروط التي يجب أن تتوافر من أجل إتمام الإجراءات التي تتعلق بعملية نقل النفوس داخل العراق حيث عندما تتأكد الوزارة من توافر جميع هذه الشروط يتم الموافقة على الطلب الذي تم تقديمه من أجل نقل النفوس وهذه الشروط هي: