أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 07-07-1445 هـ الموافق 2024/01/19 م في المملكة العربية السعودية

نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 07-07-1445 هـ / 2024/01/19 م، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق في جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما يحتمل تشكل الضباب على بعض الأجزاء من تلك المناطق، وكذلك على بعض أجزاء من منطقة القصيم، وإليكم التفاصيل.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي اليوم 07-07-1445

تتراوح الرياح السطحية في البحر الأحمر بين شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج ومائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

بينما تهب الرياح السطحية في الخليج العربي باتجاه شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر تكون متوسطة الموج.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم 2024/01/19 في السعودية