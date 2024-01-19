أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 07-07-1445 هـ الموافق 2024/01/19 م في المملكة العربية السعودية
أمطار رعدية ورياح.. حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة 07-07-1445 هـ الموافق 2024/01/19 م في المملكة العربية السعودية
نشر المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 07-07-1445 هـ / 2024/01/19 م، حيث يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق في جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما يحتمل تشكل الضباب على بعض الأجزاء من تلك المناطق، وكذلك على بعض أجزاء من منطقة القصيم، وإليكم التفاصيل.
حالة البحر الأحمر والخليج العربي اليوم 07-07-1445
تتراوح الرياح السطحية في البحر الأحمر بين شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 12-35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، حالة البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الموج ومائج، مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
بينما تهب الرياح السطحية في الخليج العربي باتجاه شمالي غربي بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر تكون متوسطة الموج.
درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اليوم 2024/01/19 في السعودية
- مكة: 31 / 18 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: سحب رعدية.
- المدينة المنورة: 25 / 14 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: عوالق.
- الرياض: 20 / 11 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي.
- جدة: 29 / 19 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: رياح نشطة.
- الدمام: 22 / 12 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: رياح نشطة.
- أبها: 19 / 9 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: أمطار رعدية.
- تبوك: 19 / 5 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: صحو.
- بريدة: 20 / 9 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: ضباب.
- سكاكا: 19 / 8 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: صحو.
- جازان: 31 / 25 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: أمطار رعدية.
- نجران: 26 / 14 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي.
- الخرج: 22 / 11 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي.
- الدوادمي: 23 / 10 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: رياح نشطة.
- شرورة: 29 / 17 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي / أتربة مثارة.
- حائل: 18 / 8 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي.
- الباحة: 18 / 8 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: أمطار رعدية.
- عرعر: 19 / 7 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: صحو.
- المجمعة: 19 / 8 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: غائم جزئي.
- وادي الدواسر: 24 / 16 درجة مئوية – حالة الطقس المتوقعة: رياح نشطة.