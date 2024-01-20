اعرف ازاي تجيب نتيجة الصف الأول الاعدادي| رابط www moe gov eg نتيجة سنة أولي اعدادي موقع وزارة التربية

من أهم النتائج الأكثر بحثا هي نتيجة الصف الأول الإعدادي، وذلك لأنها مرحلة جديدة نهض بها الطلاب بعد المرحلة الابتدائية، وحتى الآن لم يصدر تصريح من وزارة التربية والتعليم بإعتماد النتيجة ، حيث أعلنت جميع مديريات التربية والتعليم أنه تم البدأ في عمليات التصحيح وأنها مازالت مستمرة ، كما أكدت أيضا انه سوف يتم الانتهاء من التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات في أقرب وقت، بهدف الإعلان عن نتائج كافة الطلاب دون تأخير.

المجموع الكلي وتوزيع الدرجات للصف الأول الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المجموع الكلي للصف الأول الإعدادي يتكون من 140 درجة موزعة على جميع المواد، وتوزع هذه الدرجات على النحو التالي:

توزع درجات اللغة العربية إلي 40 درجة للفصل الدراسي الأول و40 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصبح مجموع الترمين هو 80 درجة.

كذلك توزع درجات اللغة الإنجليزية إلى 30 درجة للفصل الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع الكلي للغة الإنجليزية 60 درجة.

توزع درجات مادة الدراسات الاجتماعية إلى 20 درجة في الفصل الدراسي الأول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني ليكون المجموع 40 درجة.

كما توزع درجات مادة الرياضيات إلى 30 درجة في الفصل الدراسي الأول و30 درجة في الفصل الدراسي ليصبح المجموع الكلي 60 درجة.

وأخيرا مادة العلوم توزع إلي 20 درجة للفصل الدراسي الأول و20 درجة للفصل الدراسي الثاني وبهذا يكون المجموع الكلي هو 40 درجة.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول لسنة 2024

يمكنك الآن معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول من خلال منصة التعليم الأساسي، وقد أعلنت الكثير من المحافظات عن اقتراب موعد ظهور النتيجة والحصول عليها من خلال موقع التعليم الأساسي على الانترنت بكل سهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية: