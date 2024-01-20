هسا اعرف رابط نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 موقع نتائجنا{ وزارة التربية } epedu gov iq ملفات pdf

تهتم الأسر العراقية اهتمامًا كبيرًا بالبحث عن نتائج اختبارات الصف الثالث المتوسط الدور الأول، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفير موقع نتائجنا وذلك للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بشكل سريع دون الذهاب الى المدرسة شخصيًا وتوفير الوقت والجهد المبذول في زيارة المدرسة، وأكدت وزارة التربية والتعليم في العراق انه سوف يتم الاعلان عن النتيجة عقب الانتهاء من التصحيح والمراجعة، ورفعها مباشرة على الموقع المحدد التي اعلنت عنه وهو موقع نتائجنا الالكتروني.

نتائج الثالث المتوسط

إلى الآن لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم العراقية بخصوص ظهور نتيجة امتحان الصف الثالث المتوسط الدور الأول، وأكدت أن التصحيح مازال مستمر وأن النتيجة ستظهر بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة علي الموقع التي حددته الوزارة دون الذهاب الى المدرسة، وذلك للتقليل من الفوضى والازدحام, وأيضا للتسهيل علي الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير الجهد المبذول في الذهاب إلى المدرسة للحصول علي النتيجة.

الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول

ينتظر طلاب الثالث المتوسط بالعراق النتيجة بفارغ الصبر وذلك بسبب الجهد المبذول في هذه المرحلة، وأنهم قد اجتازوا هذه الامتحانات بنجاح ،ويجب علي الطلاب الاستمرار في تطوير مهاراتهم وتحسين آدائهم، وذلك من أجل تحقيق طموحاتهم المستقبلية والارتقاء بمستواهم التعليمي.

رابط موقع نتائجنا

وزارة التربية والتعليم بالعراق موقع رسمي للحصول علي النتيجة بكل سهولة، وهذا الموقع هو موقع (نتائجنا الالكتروني). ولكن يجب الانتظار حتى تعلن الوزارة عن انتهاء التصحيح وإعلان ورفعها على الموقع، لأن الاستعلام قبل ذلك يعتبر تعب بدون فايده، وللاستعلام عن النتائج يجب اتباع الخطوات على النحو التالي: