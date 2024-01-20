“ازاي تجيبها” اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة موقع وزارة العمل { مظلتي } mosla gov iq بالاسم رباعي

يبحث العديد من المواطنين العراقيين على أسماء الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم الذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بصرفة للمواطنين الفقراء وأصحاب الدخل المنخفض وسوف يتم نشر أسماء المشمولين خلال ذلك الشهر مما جعل الكثير منهم يقوم بالبحث بشكل دائم على أسماءهم من خلال منصة مظلتي، وسوف نتعرف على خطوات الحصول على أسماء المشمولين من خلال المقال التالي.

خطوات الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية 2024

يمكن الحصول على أسماء أصحاب الرعاية الاجتماعية عن طريق عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الأتي.

أولا يقوم المواطن بالدخول على منصة مظلتي. ثم بعد ذلك ينقر على الرعاية الاجتماعية. يضغط على أسماء المستفيدين من دعم شهر يناير 2024 . يقوم بكتابة جميع البيانات الخاصة به. يتأكد من صحة بياناته، يضغط على استعلام ينتظر قليلا حتى يتم تحميل الأسماء بي دي أف.

ما هي الشروط اللازمة للحصول على أسماء المشمولين

توجد بعض الشروط المهمة للحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية وهي.

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

الحرص على أن لا يمتلك أي أراضي أو ممتلكات.

يجب أن يكون من الطبقات الفقيرة جدا والتي تحتاج إلى الدعم.

لا يقل عمره عن 18 عام.

لا يزيد عمره عن 60 عام.

يجب كتابة البيانات بشكل صحيح حتى يؤدي ذلك إلى سهولة الحصول على الدعم.

يقوم بتقديم جميع الأوراق التي تدل على أحقيته في الحصول على ذلك الدعم.

موعد اعلان أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

سوف يكون ذلك الموعد قريبا جدا خلال أيام قليلة، حيث تعتبر تلك الدفعة هي الدفعة السابعة والأخيرة ومن خلالها سوف يحصل المواطن على دعم بقيمته 105 الف دينار عراقي.