بعد تجاوز الدولار الـ60 جنيه في السوق السوداء .. كم سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم؟

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار مما أثر على محلات الصاغة، إذ توقفت حركة البيع والشراء، على الجانب الآخر شهد سعر جرام الذهب اليوم الجمعة 19 من يناير 2024، في التعاملات الصباحية ارتفاعًا تاريخي مسجلا أعلى سعر له حتى الآن، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم إلى 3550 جنيها للجرام الأكثر مبيعًا في مصر، بينما انخفض السعر العالمي للذهب ليصل إلى 2013 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم

يعتمد سعر جرام الذهب على تحديد الصائغ المصنعية وغير ذلك من العوامل، وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة كما يلي:

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية ليصل سعره بالمصنعية إلى 3555 جنيهًا للبيع، بينما وصل سعر الشراء إلى 3505 جنيهات، كما يعد عيار 21 هو الأكثر مبيعا وانتشارًا في محلات الصاغة.

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في محلات الصاغة بالمصنعية في مصر إلى 4062 جنيهًا للبيع، حوالي 4004 جنيهات سعر الشراء.

كما شهد سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعا أيضاً ليصل سعره بالمصنعية خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة إلى 3047 جنيهًا للبيع، بينما سعر الشراء حوالي 3004 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 14 فقد سجل أعلى مستوى له اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية ليصل إلى 2370 جنيهًا للبيع، وحوالي 2336 جنيهًا سعر الشراء، ويعد هذا العيار هو الأقل مبيعا في مصر.

سعر جنيه الذهب

شهد سعر جنيه الذهب استقرارا مقارنة بسعر جرام الذهب اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية خاصة بعد تساعد سعره بالأمس، ووصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 إلى 26920 جنيهًا للبيع، ووصل سعر الشراء قيمة 26880 جنيهًا ويصل وزنه إلى 8 جرامات.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

وضح مجموعة من خبراء الاقتصاد في العالم الأسباب التي تؤثر على سعر الذهب محليا وعالميا مثل: