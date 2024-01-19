“الحقي اشتري قبل رمضان” سعر الارز اليوم الجمعة 19-01-2024 في الأسواق المصرية

سعر الارز اليوم الجمعة 19-01-2024، خلال الأيام الأخيرة شهدت أسعار الأرز استقراراً ملحوظاً بالسوق المحلي مما جعل المواطنين حريصين على شراء كميات كبيرة من الأرز الذي يعد وجبة أساسية على مائدة المصريين،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سعر الارز اليوم الجمعة 19-01-2024.

سعر الارز اليوم الجمعة 19-01-2024

حيث تتراوح أسعار الأرز السائب من 30 جنيه إلى 35 جنيه، فيما شهدت أسعار الأرز المعباً تراجعاً ملحوظاً ليبدأ سعر كيلو الأرز من 37 جنيه إلى 45 جنيه وذلك حسب جودته والشركة المنتجة.

أسعار الأرز الشعير

فيما شهد سعر طن الأرز الشعير تراجعاً ملحوظاً ليصل سعره إلى 19300 جنيه بدلاً من 19600 جنيه للطن، فيما جاء سعر طن أرز الشعير “عريض الحبة” 20 ألف حتى 21 ألف جنيه .

أسعار الأرز الأبيض

أما عن الأرز الأبيض “رفيع الحبة” والذي تراوح سعره ما بين 27 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه للطن، اما سعر الأرز الأبيض “عريض الحبة” فيتراوح بين 28 ألف إلى 30 ألف جنيه للطن.

سبب حظر زراعة الأرز في الفيوم وبني سويف

حيث أعلنت الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية عن حظر زراعة الأرز في محافظتي “الفيوم وبني سويف” وذلك للحفاظ على المياه وعدم اهدارها في زراعة الأرز، حيث صرح الدكتور” هاني سويلم الذي يشغل منصب وزير المواد المائية على حظر زراعة الأرز في محافظتي الفيوم وبني سويف من أهم القرارات التي أعلنت عنها الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة وأكد على أن الحكومة لن تتهاون من من يخالف هذا القرار لما فيها من تأثير سلبي على إدارة وتوزيع المياه في هذا المحافظات.