Link.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالرقم القومي جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدأت بعض المحافظات في الإعلان عن النتائج الخاصة بالمرحلة الابتدائية من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي طبقا للانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ويعد الصف الرابع الابتدائي واحد من الصفوف الهامة التي يتابعها أولياء الأمور بشكل مكثفة لمعرفة مستوى الطالب ومدى استيعاب المهارات طبقا للمناهج الجديدة التي يتم تطبيقها خلال الأعوام السابقة، ويتم استمرار الطلبة المتخرجين من المرحلة الابتدائية على المناهج الجديدة بعد الانتقال إلى الصفوف الإعدادية، يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي من خلال بعض الوسائل التي أعلنت عنها وزارة التعليم ومنها موقع بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

يتمكن أولياء الأمور من الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في كافة المحافظات بطريقة إلكترونية كاملة من خلال موقع بوابة التعليم الأساسي بعد اعتمادها من المحافظين، وتعمل المدارس خلال الفترة الحالية على الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ليتم أيضا التعرف على النتيجة من خلال الألوان التي تم إضافتها والتي تعني حصول الطالب على درجة متميزة ومنها:

اللون الأزرق الذي يعبر عن تميز الطالب وحصوله على نتيجة تتراوح بين 85 إلى 100 %.

اللون الأخضر وتتراوح الدرجة بين 65 إلى 85 %.

بينما اللون الأصفر بين 50 إلى أقل من 65 %.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع من خلال المدارس والحصول على الشهادة الموقعة والمكتوبة من الإدارة التعليمية كما يتم الاستعلام عن طريق منصة بوابات التعليم الأساسي عن طريق الخطوات التالية: