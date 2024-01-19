الحق جهز ورقك ويلا.. رابط التقديم لوظائف البريد المصري 2024 من الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية

تم فتح التقديم على وظائف البريد المصري 2024 الأول من شهر يناير حيث يقبل العديد من الشباب بشكل كبير على التقديم في هذه الوظائف التي تم الإعلان عنها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقام البريد السعودي بالإعلان عن توافر 900 وظيفة يتم التقديم عليها بشكل إلكتروني من خلال موقع البريد المصري وبوابة الحكومة المصرية نتعرف على التفاصيل في التالي.

التقديم لوظائف البريد المصري 2024

قامت الهيئة القومية للبريد المصري بالإعلان عن فتح وظائف البريد بعدد 900 وظيفة وفق مجموعة من الضوابط والشروط في الشباب المتقدم وأيضا تقديم الأوراق المطلوبة ويستمر التقديم حتى نهاية شهر يناير 2024 يتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للبريد المصري عبر الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

الدخول على الوظائف المطلوبة ومعرفة مسمى الوظيفي وأهم الشروط المطلوبة.

ومنها العمر والمؤهل والتقدير والمستندات المطلوبة منها الرقم القومي.

الصور الشخصية وصورة المؤهل الدراسي وشهادة التأهيل.

أو بطاقة الخدمات المتكاملة والموقف من الخدمة العسكرية.

صحيفة الحالة الجنائية موجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أو الهيئة القومية للبريد ثم يتم الضغط على تقديم طلب.

وإدخال البيانات منها الاسم واسم الشهرة ورقم القومي والنوع والمحافظة.

ثم بيانات الاتصال ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

الضغط على مربع بيانات الحالة الصحية في حال التقديم لذوي الإعاقة.

إدخال بيانات المؤهل واستكمال البيانات وتقديم الطلب.

مسميات الوظائف في البريد المصري

تضمن الإعلان على بوابة الحكومة المصرية مجموعة من المسميات الوظيفية المطلوبة للتقديم على البريد المصري ومنها: