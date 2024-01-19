“الف مبروك النجاح”نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، يترقب طلبة وطالبات الصف السادس الإبتدائي الإعلان عن نتيجة امتحانات الترم الأول 2024، خاصة بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات الأسبوع الماضي، وأعلنت الوزارة عن البدء في أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024

بدأ طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات الترم الأول للعام الدراسي 2024، في الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024، وانتهت في 10 يناير من نفس الشهر، وأكدت الوزارة على انتظام حضور الطلاب خلال الامتحانات وعدم تقديم أي شكوى بشأن أسئلة الامتحانات ، وأكدت الوزارة على اهتمامها بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأضاف غلى أن نتيجة الصف السادس هذا العام سوف تكون بنظام الألوان والتي سوف تكون كالتالي:

نظام تقييم نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

اللون الأزرق : ويكون الطالب قد حصل على 85 إلى 100 وفاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

اللون الأخضر: وفيه الطالب حصل على 65 إلى 85 ويكون قد امتلك المعارف والمهارات.

اللون الأصفر : يكون الطالب حصل على 50 إلى 65 وهو بحاجة إلى الدعم.

اللون الأحمر : وفيه يكون الطالب حصل على 1 حتى 50 وفي هذه الحالة لم يتقن الطالب المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الدعم.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور”رضا حجازي” أن الطلاب يمكنهم الإستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي الترم الأول 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية: