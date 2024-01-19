في هذا التوقيت.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لشهر فبراير 2024 بالزيادة الأخيرة ورابط الاستعلام عن زيادة الرواتب| “mof.gov.iq”

يرغب العديد من المواطنين في العراق معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، وقامت وزارة المالية العراقية مؤخراً بالإعلان عن زيادة رواتب التقاعد بقيمة تبلغ 100 الف دينار عراقي وذلك لأصحاب المعاشات الذين لا تتجاوز رواتبهم عن مليون دينار عراقي الأمر الذي جعل الكثير من المواطنين المتقاعدين بدولة العراق يرغبون معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق وهو ما سوف نوضحه لكم من خلال السطور التالية في هذا التقرير بالإضافة إلى رابط وخطوات الاستعلام عن الزيادة الأخيرة في الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات بدولة العراق عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق لهذا أجابت وزارة المالية العراقية على هذا السؤال موضحة أنه من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حالة عدم مصادفة هذا اليوم يوم إجازة رسمية حيث أنه في حاله مصادفة هذا اليوم يوم إجازة رسمية فإنه يتم تقديم أو تأخير صرف الراتب لمدة يوم واحد فقط وعلى هذا فإنه من المحدد أن يتم صرف راتب التقاعد الخاص بشهر فبراير 2024 يوم الخميس الموافق اليوم الأول من شهر فبراير.

طريقة الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024

يستطيع مواطني دولة العراق المتقاعدين الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين 2024 بكل سهولة وذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي: