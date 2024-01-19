رابط مباشر.. خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الأخيرة قبل صرف شهر فبراير 2024 وموعد الصرف القادم

وفرت وزارة المالية بدولة العراق للمواطنين المتقاعدين إمكانية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق الكترونيا بكل سهولة وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة والتي سوف نتعرف عليها في هذه السطور التالية في هذا المقال كما سوف نوضح لكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير القادم 2024.

الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على أصحاب المعاشات بدولة العراق اتباعها من أجل الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يسجل المواطن اولا الدخول في موقع وزارة المالية العراقية .

. يضغط المواطن بعد ذلك على تسجيل الدخول.

ينقر المواطن على الخدمات الإلكترونية.

يقوم المواطن النقر على خانة الاستعلام عن الرواتب.

من بين الخيارات المتاحة يقوم المواطن تحديد رواتب المتقاعدين.

في النهاية يقوم المواطن الضغط على خانة استعلام.

ينتظر المواطن بضع لحظات حتى يتم إظهار نتيجة الاستعلام.

موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق لشهر فبراير

من أكثر الأمور التي يرغب في معرفتها العديد من المواطنين المحالين على المعاش بدولة العراق موعد صرف الرواتب الخاصة بهم الأمر الذي جعل وزارة المالية العراقية تقوم بتوضيح هذا الموعد مشيرة بأنه يتم صرف رواتب المتقاعدين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي في حالة عدم مزامنة هذا اليوم يوم عطلة رسمية حيث أنه في حالة موافقة هذا اليوم يوم عطلة رسمية فانة يتم تغيير موعد الصرف بالتأخير لمدة يوم وعلى هذا فإنه من المقرر أن يتم صرف رواتب المتقاعدين الخاصة بشهر فبراير يوم الخميس الموافق يوم 1 من فبراير 2024.