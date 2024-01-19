ظهور وجبة نقل النفوس لشهر يناير 2024 في العراق استعلم عنها عبر موقع حكومة المواطن

نقل النفوس هي خدمة تقدمها الحكومة العراقية تضامنا مع وزارة الداخلية لتمكين المواطنين العراقين من تغير أسمائهم أو تغير محل إقامتهم أو أعمالهم بين محافظات العراق دو الحاجة إلى الذَّهاب لسجل مدني أو غيره، فمن خلال موقع وزارة الداخلية أو موقع حكومة المواطن يمكن للمواطن العراقي عمل هذا الأمر إلكترونيًا دون تكبد أي عناء، وقد وضعت الوزارة معايير تضبط من دونها الخدمة، كما يمكنك الاستعلام عن الأسماء التي تم تنفيذ الخدمة لهم عن طريق موقع الوزارة أو حكومة المواطن.

الاستعلام عن خدمة نقل النفوس لشهر يناير 2024 عبر موقع وزارة الداخلية

يمكنك الاستعلام عن وجبة نقل النفوس الجديدة لشهر يناير 2024 عبر موقع وزارة الداخلية باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.

بعد الخول إلى الموقع اضغط على خدمة نقل النفوس.

قم باختيار وجبة شهر يناير 2024.

يطلب منك إدخال البيانات الشخصية من الاسم ورقم الهُوِيَّة ونحوه.

كما يطلب منك تحديد المحافظة التابع لها المتقدم للوجبة.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات اضغط استعلام.

يعرض أمامك تفاصيل الشخص المستعلم عنه.

ما هي الأوراق المطلوبة في خدمة نقل النفوس لشهر يناير 2024؟

يطلب منك مجموعة من الأوراق والمستندات لوجبة نقل النفوس عند التقديم على الوجبة للتأكد من استحقاقك بالحصول على الخدمة، حيث تشتمل الأوراق المطلوبة على التالي:

يطلب منك تقديم نسخة من بطاقة التموين.

كما يطلب أيضا تقديم نسخة من البطاقة المدنية.

تقديم نسخة من البطاقة الانتخابية والسكانية.

تم الإعلان عن الوجبة الجديدة لشهر يناير من قبل الجهات المختص ويمكنك الدخول إلى موقع الوزارة والاستعلام عنها.