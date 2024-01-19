ثبتها الآن.. تردد قناة قناة MBC3 للاطفال الجديد على النايل سات وعرب سات 2024 لمتابعة أفضل برامج الكارتون

تعتبر قناة MBC3 من بين القنوات الفضائية الرائدة التي تهتم بتقديم محتوى هادف وتعليمي للأطفال ويأتي دور قناة MBC3 بالتأكيد حيث تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات التي جعلت الكثير من أولياء الأمور يتساءلون عن تردد قناة MBC3 الفضائية، وهو ما لكم من خلال هذا المقال إلى جانب بعض المعلومات الإضافية المهمة.

قناة MBC3 للأطفال

تعد قناة MBC3 واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تتميز بتقديم محتوى هادف وترفيهي يلبي احتياجات وتطلعات الصغار، وتبث القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات مما يتيح للمشاهدين في مختلف أنحاء العالم الوصول إليها بسهولة.

تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11938.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة MBC3 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12399.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

مميزات قناة MBC3

قناة MBC3 تتميز بالعديد من الجوانب التي جعلتها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور:

تقديم محتوى تعليمي هادف للأطفال.

عدم عرض محتوى غير لائق أو متعارض مع القيم الاجتماعية.

سهولة تحميل القناة على الريسيفر.

عرض متنوع من الأفلام والمسلسلات لتشجيع الأطفال على المشاركة والتفاعل.

بث مستمر طوال اليوم دون انقطاع.

أهم ما تقدمه قناة MBC3

تضم قناة MBC3 باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تستهدف فئة الأطفال من بينها: