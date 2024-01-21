ابسط ياعم.. موعد صرف معاشات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات- شوف حسابك

موعد صرف معاشات فبراير 2024 التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتضمنت الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها بتوجيهات من قبل رئيس الجمهورية، ويمكن الاستعلام عن هذه الزيادات من خلال موقع الهيئة، ويبدأ صرف المعاش في الأول من الشهر.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية العديد من المنافذ الخاصة بصرف معاشات شهر فبراير والتي تبدأ في الأول من الشهر وتستمر لمدة ستة أيام كاملة ومن هذه المنافذ:

يمكن صرف المعاش عن طريق مكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي.

من خلال منافذ شركات فوري المتوفرة في في كافة المحافظات.

يتم صرف المعاش من خلال منافذ الصرف في البنوك المصرية.

كما يمكن صرف المعاش عبر المحافظة الإلكترونية للهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية للبنوك.

موعد صرف معاش شهر فبراير

يبدأ صرف المعاش الخاص بشهر فبراير الأول من الشهر ولمدة ستة أيام وفق الجداول التي أعلنت عنها الهيئة القومية للتأمينات، للتخفيف على أصحاب المعاشات:

1 و 2 من شهر فبراير صرف المعاش للفئة التي تحصل على مرتب أكثر من 1000 جنيه.

3 و 4 من شهر فبراير صرف المعاش للفئة التي تحصل على أكثر من 2000 جنيه.

5 و 6 من شهر فبراير صرف المعاش للفئة التي تحصل على أكثر من 3000 جنيه.

طريقة الاستعلام عن صرف معاشات فبراير

وفرت الهيئة القومية لتأمينات الاجتماعية من خلال موقعها الإلكتروني إمكانية الاستعلام عن المعاشات ومواعيد الصرف وأيضا الزيادات التي يتم الحصول عليها للمعاش ر من خلال الخطوات التالية: