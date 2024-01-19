ثبتها الآن.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 للأطفال على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة افضل البرامج

تعتبر قناة بطوط من القنوات المحبوبة للأطفال وأولياء الأمور حيث تقدم محتوى ترفيهي ممتع وتعليمي يلبي تطلعات الصغار، وتمتاز القناة بتنوع برامجها والتزامها بتقديم محتوى خالٍ من المشاهد الغير لائقة، بعد فترة من التوقف عادت قناة بطوط إلى البث على القمر الصناعي نايل سات، مما أثار فضول الكثيرين حول التردد الجديد للقناة، لذا من خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تردد قناة بطوط الجديد إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

قناة بطوط الجديد

بفضل تركيزها على تقديم أحدث الأفلام والمسلسلات الكرتونية باللغتين العربية والإنجليزية توفر قناة بطوط تجربة ترفيهية مميزة للأطفال، والجهد الذي تبذله القناة في ترجمة الأفلام الكرتونية الأجنبية يضيف لها قيمة إضافية، مما يساهم في تعزيز التفاعل والفهم لدى الصغار.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

أعلنت إدارة قناة بطوط عن عودة بثها على القمر الصناعي نايل سات، فيما يلي تفاصيل التردد الجديد:

التردد: 11411.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات تنزيل قناة بطوط على التلفزيون

لتنزيل قناة بطوط على التلفزيون يمكن اتباع الخطوات التالية:

التأكد من توافق جهاز الاستقبال مع قمر الصناعي نايل سات.

فتح قائمة البحث أو القنوات على جهاز الاستقبال.

البحث عن خيار “بحث عن قنوات” أو “تحديث القنوات”.

اختيار قمر الصناعي نايل سات.

تأكيد البحث عن قناة بطوط.

بعد البحث، يظهر قائمة بالقنوات المتوفرة.

اختيار قناة بطوط.

في حالة عدم ظهور القناة بشكل تلقائي، قد يكون اللازم إدخال بعض البيانات يدويًا مثل تردد القناة.

مميزات قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بالعديد من الجوانب التي تجعلها خيار مميز: